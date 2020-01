Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Ditzingen; Trickdiebstahl in Besigheim; Verkehrsunfall auf der L 1100 im Bereich Marbach am Neckar; Diebstahl in Freiberg am Neckar und in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes, der zwischen Mittwoch 18.30 Uhr und Donnerstag 08.00 Uhr in der Münchinger Straße in Ditzingen auf dem Parkplatz "P3" abgestellt war. Entlang der linken Fahrerseite des Mercedes entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, entgegen.

Besigheim: Trickdiebstahl

Unter dem Vorwand eine 1-Euro-Münze für einen Einkaufswagen wechseln zu wollen, sprach ein noch unbekannter Dieb am Donnerstag gegen 10.50 Uhr eine 79-jährige Frau und einen 85 Jahre alten Mann in der Riedstraße in Besigheim an. Das Pärchen befand sich dort in der Tiefgarage eines Supermarktes, wo sie beim Verlassen ihres geparkten Autos auf den Täter trafen. Nachdem der Senior nach der Ansprache seine Geldbörse hervorgeholt hatte, fingerte der Unbekannte im Geldbeutel herum. Da allerdings kein passendes Geldstück in der Börse vorhanden war, holte die 79-Jährige aus dem Pkw einen Einkaufschip und schenkte diesen dem unbekannten Mann. Daraufhin habe er sehr zügig die Garage über die Tiefgarageneinfahrt verlassen. Die beiden hilfsbereiten Senioren begaben sich anschließend zum Einkaufen. Als sie an der Kasse bezahlen wollten, mussten sie feststellen, dass eine dreistellige Summe aus der Geldbörse fehlte. Offenbar entwendete der Unbekannte unbemerkt das Geld. Bei dem Trickdieb soll es sich um einen Mann mit südländischem Aussehen handeln. Er ist etwa 50 Jahre alt und hat schwarze kurze Haare. Er machte einen gepflegten Eindruck und war zur Tatzeit mit einem blauen, Pullover, einer schwarzen Kurzjacke und einer dunklen Hose bekleidet. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0, in Verbindung zu setzen.

Marbach am Neckar: Fiat von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund plötzlicher gesundheitlicher Beschwerden ist am Donnerstag gegen 07.15 Uhr ein 62-jähriger Fiat-Lenker nach von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann war auf der Landesstraße 1100 in Richtung Steinheim an der Murr unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und im Bereich vom Bahnviadukt nach links von der Fahrbahn abkam. Circa 50 Meter fuhr der Mann in einer angrenzenden Wiese, bevor er mit dem Wagen einen Holzzaun durchbrach und über eine Böschung schanzte. Anschließend blieb der Fiat auf der sich anschließenden Wiese vor einem Skateplatz stehen. Der Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Wagen, an dem ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fremdschaden blieb gering und wurde auf rund 100 Euro geschätzt.

Freiberg am Neckar-Beihingen: Industriegitterboxen gestohlen

Etwa 30, je 80 kg schwere Industriegitterboxen im Wert einer vierstelligen Summe haben unbekannte Täter zwischen Mittwoch 17.00 Uhr und Donnerstag 05.30 Uhr von einem Firmengelände in der Ludwigsburger Straße in Freiberg am Neckar-Beihingen entwendet. Um auf das Gelände zu gelangen, manipulierten sie ein Torschloss. Zum Abtransport der Beute haben die Diebe mutmaßlich einen elektrischen Hubwagen sowie einen Lkw zur Verfügung gehabt. Das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Ludwigsburg-Oßweil: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Nach einem Diebstahl, der zwischen Mittwoch 20.30 Uhr und Donnerstag 08.00 Uhr in der Mauserstraße in Ludwigsburg-Oßweil verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Von einem frei zugänglichen Firmengelände ließen bislang unbekannte Täter fünf gebrauchte sowie beschädigte Gitterboxen mit unbekanntem Wert mitgehen. Möglicherweise wurde für den Abtransport ein Fahrzeug benutzt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Tel. 07141 29920-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell