POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Velbert / Wülfrath / Ratingen - 2009085

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

Am Montag, dem 14.09.2020, in der Zeit zwischen 01.30 Uhr und 14.00 Uhr, parkte ein schwarzer PKW Mercedes E500 auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes an der Hebbelstraße 15 in Velbert-Mitte. In dieser Zeit wurde der Daimler von einem bislang noch nicht genau bekannten anderen Fahrzeug im Frontbereich angefahren und beschädigt. Dabei wurden die Kennzeichenhalterung und auch Teile der Stoßstange des Daimlers abgerissen. Der entstandene Sachschaden allein an diesem Fahrzeug wird mit etwa 500,- Euro beziffert. Zeugen wollen kurz vor Entdeckung des Schadens gegen 14.00 Uhr ein Kollisionsgeräusch gehört und einen silbernen PKW VW Golf Plus mit einem männlichen Fahrer direkt am beschädigten Mercedes gesehen haben. Ob dieser tatsächlich für den wenig später entdeckten Schaden verantwortlich ist, steht allerdings nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Wülfrath ---

Wie der Polizei leider erst Tage später angezeigt wurde, parkte am Mittwoch, dem 09.09.2020, in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr, ein schwarzer PKW Audi A1 am Fahrbahnrand der Dieselstraße in Wülfrath in Höhe der Häuser 23 und 25. In dieser Zeit wurde der Audi von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug am linken vorderen Kotflügel und an der Motorhaube beschädigt. Aussehen und Höhe der Beschädigungen lassen darauf schließen, dass diese möglicherweise von einem größeren Fahrzeug verursacht wurden. Beim Abstellen des Audis parkte unmittelbar davor ein nicht genauer beschriebener Lastwagen, welcher bei der Rückkehr des Audi-Fahrers zum Abstellort nicht mehr dort parkte. Der am Audi entstandene Karosserie- und Lackschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 800,- Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

Am Freitagnachmittag des 11.09.2020, gegen 13.25 Uhr, kam es auf der Schwarzbachstraße in Ratingen-Mitte, in Höhe der Parkplatzausfahrt der Liebfrauenschule, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang noch unbekannter, als Zeuge gesuchter BMW-Fahrer, bog zur Unfallzeit mit seinem PKW vom Parkplatz nach rechts in die Schwarzbachstraße ein. Ihm folgte unmittelbar eine 42-jährige Ratingerin mit ihrem silbernen PKW Peugeot 307. Der BMW und der Peugeot mussten sofort nach dem Einbiegen stoppen, da in einem durch geparkte Fahrzeuge auf der Fahrbahn verursachten Engpass Gegenverkehr herrschte. Durch diesen Engpass hindurch kam ein silbergrauer PKW mit Düsseldorfer Kennzeichen entgegen, bei dem es sich wahrscheinlich um einen VW Passat handelte. Dessen etwa 40- bis 45-jährige, schlanke Fahrerin mit langen blonden Haaren, passierte dabei auch die zwei vor dem Engpass wartenden Fahrzeuge. Hierbei kollidierte das Düsseldorfer Fahrzeug seitlich mit dem stehenden Peugeot 307. Dadurch entstand allein an diesem ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von mindestens 500,- Euro im linksseitigen Heckbereich. Die Unfallfahrerin stoppte zwar kurz und nahm Blickkontakt mit der Fahrerin des Peugeot auf, setzte dann aber ihre Fahrt dennoch einfach fort ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Im Fahrzeug der Unfallflüchtigen soll sich zur Unfallzeit auch noch eine zweite Person befunden haben, die allerdings nicht genauer beschrieben werden kann. Vom Düsseldorfer Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs wurden weitere Fragmente abgelesen und der Polizei mitgeteilt, die im eingeleiteten Strafverfahren hierzu aktuell weiter ermittelt.

Am Samstagnachmittag des 12.09.2020, in der Zeit zwischen 16.20 Uhr und 17.30 Uhr, parkte ein schwarzer PKW Opel Corsa auf dem Kundenparkplatz eines großen Verbrauchermarktes an der Daniel-Goldbach-Straße 21 im Ratinger Ortsteil Tiefenbroich. In dieser Zeit wurde der Opel an der Beifahrerseite nicht unerheblich beschädigt. Entstandene Lackschäden werden mit mindestens 250,- Euro beziffert. Eine Unfallzeugin beobachtete einen bislang noch unbekannten Fahrradfahrer, der den Schaden verursacht haben soll. Dieser versuchte zunächst noch erfolglos die hintere rechte Radkappe des Opels wieder zu befestigen, die sich beim Zusammenprall gelöst hatte, bevor er sich unerlaubt vom Unfallort entfernte, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Von dem flüchtigen Fahrradfahrer liegt sogar ein Foto vor, welches diesen aber nur von hinten zeigt. Der schlanke Mann ist etwa 170 bis 180 cm groß, hat kurze dunkle Haare, war bekleidet mit kurzer Hose und trug einen Rucksack auf dem Rücken. Unterwegs und flüchtig war er auf einem Herren-Trecking-Rad.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

