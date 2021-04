PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rollerdiebstahl +++ Sachbeschädigung an Pkw

Hofheim (ots)

1. Zweiräder gestohlen,

Kelkheim (Taunus), Im Stückes, Nacht zum Mittwoch, 21.04.2021, 06:00 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht wurden in Kelkheim zwei Krafträder aus einem Innenhof gestohlen. Der schwarz-grüne Roller von Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 842 PHF sowie das braune Kraftrad des Herstellers Tauris mit dem amtlichen Kennzeichen OF-DA 315 waren in einem frei zugänglichen Hof in der Straße "Im Stückes" abgestellt. Die bislang unbekannten Täter entdeckten die mittels Lenkradschloss gesicherten Gefährte und entwendeten diese anschließend. Der Wert der Zweiräder wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Verbleib der Kraftfahrzeuge oder zu der Tat werden von der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 erbeten.

2. Ford Transit mit Farbe beschmiert,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Delkenheimer Straße bis Mittwoch, 21.04.2021, 09:00 Uhr

(jn)Heute Morgen musste der Besitzer eines weißen Ford Transit feststellen, dass sein im Hofheimer Stadtteil Marxheim abgestellter Wagen mit schwarzer Farbe besprüht wurde. Das Fahrzeug parkte seit gestern Abend in der Delkenheimer Straße, wo es aus bisher unbekannten Gründen mit Farbe beschmiert und damit beschädigt wurde. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell