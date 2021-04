PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Trickdiebstahl in Wohnheim +++ Baumschutz beschädigt +++ Kontrollen im MTK

Hofheim (ots)

1. Diebisches Pärchen geht leer aus,

Eschborn, Hauptstraße, Sonntag, 18.04.2021, 16:00 Uhr

(jn)In Eschborn sind am Sonntagnachmittag Trickdiebe in einem Wohnheim aufgetreten, die jedoch ersten Erkenntnissen zufolge keine Beute machen konnten. Den Angaben einer 84-jährigen Bewohnerin des in der Hauptstraße gelegenen Hauses zufolge, war sie an ihrer Wohnungstür von einer etwa 1,50 Meter kleinen Frau angesprochen und in diesem Zusammenhang kurzzeitig aus der Wohnung gelockt worden. Angeblich sei die Frau geschickt worden, um mit der Geschädigten spazieren zu gehen. Obwohl diese das Angebot ablehnte, verließ sie dennoch für einen kurzen Moment die Wohnung. Als sie kurz darauf in ihre Wohnräume zurückkehrte, sei ihr ein ca. 1,90 Meter großer Mann aus ihrem Schlafzimmer entgegengekommen. Offensichtlich hatte dieser die lediglich angelehnte Wohnungstür genutzt und sich während der kurzen Abwesenheit auf die Suche nach Wertgegenständen gemacht. Hiernach sei der Mann gemeinsam mit der Frau in unbekannte Richtung verschwunden. Am Montag wurde der Fall dann der Polizei gemeldet. Das mutmaßliche Diebes-Duo soll den Angaben der 84-Jährigen zufolge einen dunkleren Teint gehabt haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Erneut Baumschutz-Gitter beschädigt,

Schwalbach am Taunus, Arboretum, Freitag, 16.04.2021, 15:00 Uhr bis Montag, 19.04.2021, 07:30 Uhr

(jn)Unbekannte haben im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes im Schwalbacher "Arboretum" einen etwa vierstelligen Sachschaden verursacht, indem sie mehrere Baumschutz-Gitter beschädigt haben. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen hielten sich der oder die Täter in dem Park auf und rissen rund 200 Gitterhüllen und die dazugehörigen Holzpfosten heraus. Diese sollten den neu gesetzten Mischpflanzen als Schutz dienen und müssen nun erneuert werden.

Hinweise bitte an die Eschborner Polizei unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0

3. Auto mit Farbe besprüht,

Flörsheim am Main, Jahnstraße, Nacht zum Montag, 19.04.2021

(jn)In der Nacht zum Montag haben ein oder mehrere unbekannte Täter in Flörsheim einen Pkw mit Farbe besprüht und damit einen Schaden in Höhe von schätzungsweise 4.000 Euro verursacht. Der Pkw parkte zur Tatzeit zwischen Sonntagabend, 17:00 Uhr und Montagmorgen in der Jahnstraße.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

4. Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss, Kriftel, Sulzbach (Taunus), Montag, 19.04.2021

(jn)Bei zwei Verkehrskontrollen der Polizeidirektion Main-Taunus sind am Montagabend in Kriftel und Sulzbach Autofahrer angehalten worden, die zuvor Betäubungsmittel konsumiert haben könnten. Gegen 20:45 Uhr überprüften Beamte der Polizeistation Hofheim einen 26-jährigen Golf-Fahrer aus Kriftel und stellten bei dem Mann eindeutige Auffälligkeiten fest, die für einen vorangegangenen Drogenkonsum sprachen. Er wurde zur nahegelegenen Wache verbracht, wo ihm Blut entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden. Ob der 26-Jährige bei der Autofahrt tatsächlich unter dem Einfluss von Drogen stand, wird die ausstehende Auswertung der Blutprobe zeigen. Das gleiche Prozedere stand auch einem 32-jährigen Mercedes-Fahrer aus Frankfurt bevor, der gegen 23:40 Uhr in eine Verkehrskontrolle der Eschborner Polizei auf der Bahnstraße in Sulzbach fuhr. Nachweislich eines freiwilligen Drogenvortests hatte der Frankfurter zuvor Cannabis konsumiert und sich dann ans Steuer gesetzt. Auch er wird Post - unter anderem von der Führerscheinstelle - entgegensehen.

5. BMW beschädigt und weggefahren,

Schwalbach am Taunus, Spechtstraße, Sonntag, 18.04.2021 bis Montag, 19.04.2021

(jn)In der Spechtstraße in Schwalbach ist zwischen Sonntag und Montag ein BMW mutmaßlich im Rahmen einer Unfallflucht beschädigt worden. Der schwarze SUV parkte ab 20:00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 18. Am Montagabend stellte der Besitzer dann gegen 18:00 Uhr fest, dass Kotflügel und Scheinwerfer vorne links stark beschädigt waren. Die Reparatur dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Wagen touchierte und anschließend die Unfallstelle verließ, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Regionale Verkehrsdienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell