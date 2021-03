Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw ( kal )

Einbeck (ots)

Am Freitag, dem 26.03.2021 kam es gegen 09:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem in der Hannoverschen Straße in Einbeck abgestellten Pkw. Demnach schlug die 18-jährige Beschuldigte aus Einbeck mit einem Gürtel mehrfach gegen den Pkw des Geschädigten und beschädigte dadurch den Lack. Der entstandene Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

