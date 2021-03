POL-NOM: Sachbeschädigung ( kal )

Polizeiinspektion Northeim

Am Samstag, dem 27.03.2021, 00:50 Uhr, wurden drei männliche Personen im Alter von 23 und zweimal 20 Jahren von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie in einem Baustellenbereich der Benser Straße in Einbeck randalierten. Es wurden Baustellenlampen aus den Fassungen gerissen und eine Batterie beschädigt. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die drei Beschuldigten im Nahbereich angetroffen werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 30 Euro geschätzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

