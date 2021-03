Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselseitige Körperverletzung

Northeim (ots)

Northeim, Teichstraße, Donnerstag, 25.03.21, 13.30 Uhr

NORTHEIM (köh) - Donnerstagmittag kam es in der Teichstraße/ Ecke Friedrichstraße zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei jungen Frauen.

Zwei Zeugen meldeten zeitglich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen auf dem dortigen Gehweg. Die beiden Northeimerinnen waren zuvor verbal in Streit geraten, welcher schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung ausuferte. Infolgedessen biss die 21-jährige Beschuldigte ihr Opfer in die linke Hand. Diese wiederrum schlug die Täterin in das Gesicht. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten provozierten und beleidigten sich die beiden Frauen, die getrennt voneinander befragt wurden, fortlaufend. Die Beschuldigte versuchte stets an den aufnehmenden Beamten vorbei und so zu ihrer 24-jährigen Kontrahentin zu gelangen. Weiterhin kam sie den Anordnungen der Polizisten nicht nach, sodass sie schließlich von einem weiteren Polizeibeamten zu Boden gebracht und ihr kurzzeitig Handfesseln angelegt werden mussten.

Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsklärung beruhigte sich die 21-jährige schließlich. Beide wurden nach Abschluss der Ermittlungen vor Ort entlassen. Gegen die jungen Frauen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell