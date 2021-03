Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Katalysatoren

Northeim (ots)

Northeim, Hans-Holbein-Straße, Matthias-Grünewald-Straße, Dienstag, 23.03.21, 16.30 Uhr- Mittwoch, 24.03.21, 09.30 Uhr

NORTHEIM (köh) - In den vergangenen Tagen kam es im Bereich der Northeimer Südstadt zu mehreren Diebstählen von Katalysatoren.

Unbekannte Täter entwendeten vermutlich in der Nacht zu Mittwoch drei Katalysatoren von Fahrzeugen älteren Baujahres. In der Hans-Holbein-Straße wurden die Katalysatoren eines VW Polo und eines Opel Astra und in der Matthias-Grünewald-Straße der eines VW Polos entwendet. . Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter Telefon 05551-70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell