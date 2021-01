Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Steinkirchen sucht Fahrradeigentümer

Bild-Infos

Download

StadeStade (ots)

Silvester gegen Mittag wurde von Unbekannten in Steinkirchen in der Wetternstraße ein Damen-Hollandrad der Marke PEGASUS in der Farbe blau mit Frontkorb an einem Zaun abgestellt.

Ob das Rad aus einem Diebstahl stammt oder dort einfach nur vergessen wurde, ist zur Zeit noch unklar.

Die Polizei Steinkirchen sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer um möglicherweise ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahls einleiten zu können.

Zeugen, die etwas über die Herkunft des Rades sagen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04142-898130 zu melden.

Foto vom Rad in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell