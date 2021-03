Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit dem Auto unter Drogeneinfluss unterwegs

Einbeck (ots)

Einbeck(pap9) Ein junger Mann aus einem Einbecker Ortsteil wurde am Mittwoch, 24.03.2021, gegen 19.00 Uhr in Salzderhelden am Stauwerk mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle zeigte der 19 jährige Auffälligkeiten, die bei den eingesetzten Beamten den Verdacht aufkommen ließen, dass er unter dem Einfluss von Drogen unterwegs ist. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte dann, dass er Cannabisprodukte konsumiert hatte. Es musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Neben der Verkehrsordnungswidrigkeit kommt auf den jungen Fahrer auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

