Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Bahnhof Kreiensen, Samstag, 20.03.21, 06.15 Uhr - 16.40 Uhr

EINBECK (schw) - Am Samstag, 20.03.21, in der Zeit von 06.15 Uhr - 16.40 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das am Bahnhof in Kreiensen abgestellte und mittels Schloss gesicherte Fahrrad eines 57-jährigen Einbeckers. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blaues Herrenrad der Marke Conway. Der Schaden durch den besonders schweren Fall des Diebstahls beläuft sich auf ca. 690,- EUR Zeugen, die in dem fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kreiensen in Verbindung zu setzen.

