Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

UslarUslar (ots)

USLAR (zi.) Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 20.11.2020, gegen 03:55 Uhr, in Bollensen missachtete der 23-jährige Pkw-Fahrer das Anhaltesignal und flüchtete. Er konnte anschließend in Uslar in einer Sackgasse gestoppt werden. Der Pkw kam in einem Vorgarten auf einer Mauer zum Stehen. Der 23-jährige Fahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand außerdem unter dem Einfluss illegaler Drogen. Von ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell