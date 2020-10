Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Betrunken vor Baum geknallt

LippstadtLippstadt (ots)

Auf der Flurstraße ist am Dienstag, gegen 23:20 Uhr, ein 30-jähriger Autofahrer mit einem Baum kollidiert. Der Mann war in Richtung Benninghauser Straße unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Der Fahrer wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug, ein grauer Mazda, erlitt einen Totalschaden. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf geschätzte 11000 Euro. (wo)

