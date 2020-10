Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Fußgänger leicht verletzt

WerlWerl (ots)

Auf einem Fußgängerüberweg am Hellweg ist am Dienstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, ein Fußgänger leicht verletzt worden. Eine 55-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Auto aus dem Kreisverkehr heraus fahren, als ein 18-Jähriger ordnungsgemäß die Straße auf dem Überweg querte. Beim Bremsen rutschte die Frau nach eigenen Angaben mit dem Fuß vom Bremspedal. Sie konnte trotzdem noch so schnell anhalten, dass es nur zu einer leichten Berührung zwischen ihrem Fahrzeug und dem Fußgänger kam. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt. Am Wagen entstand kein Schaden. (wo)

