Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Körperverletzung

WerlWerl (ots)

Am Dienstag, um 19:30 Uhr, wurde die Polizei in eine Kommunale Unterbringungseinrichtung an der Wickeder Straße gerufen. Hier war ein 26-jähriger Mann mit einem Besucher in der Küche in Streit geraten. Dieser artete in eine körperliche Auseinandersetzung aus. Der bislang nicht identifizierte "Gast" zog schließlich ein Messer und verletzte den 26-Jährigen damit leicht. Die Vernehmung eines Zeugen und des Verletzten gestalteten sich aufgrund von Verständigungsproblemen schwierig. Der Täter konnte jedoch gut beschrieben werden und wohnt nach Angaben der beteiligten ebenfalls in Werl. Er wird als 1,90 Meter groß mit kurzen schwarzen Haaren und heller Hautfarbe beschrieben. Er sprach arabisch und trug eine schwarze Lederjacke und eine blaue Jeanshose. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 an die Polizei zu wenden. (lü)

