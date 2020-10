Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Vollbringen - Überschlagen

Ense (ots)

Am Montag, um 14:40 Uhr, kam es an der Kreuzung der L745 mit der Soester Straße zu einem Alleinunfall. Eine 22-jährige Frau aus Soest war mit ihrem VW Polo aus Vollbringen kommend in Richtung Ostönnen unterwegs. Etwa 40 Meter vor der Kreuzung geriet sie zunächst auf den rechten Seitenstreifen, zog dann auf die linke Straßenseite hinüber und überschlug sich dort. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. An ihrem Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrerin gab an, einem anderen Fahrzeug ausgewichen zu sein. (lü)

