Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer kollidieren

LippstadtLippstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 16:55 Uhr, sind auf dem Radweg am Rixbecker Weg zwei Radfahrer miteinander kollidiert. In einer unübersichtlichen Kurve stießen ein 52-Mann aus Geseke und eine 58-jährige Frau zusammen. Beide kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Die Lippstädterin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Rädern entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 50 Euro. (wo)

