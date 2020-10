Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Auto zerkratzt

LippetalLippetal (ots)

An der Marktstraße ist am Dienstagmorgen, zwischen 06:00 Uhr und 09:30 Uhr, ein dort abgestellter schwarzer Nissan zerkratzt worden. Unbekannte Täter haben dabei die gesamte Länge der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

