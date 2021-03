Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aufgeklärte Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Am 24.03.2021 gegen 13:35 Uhr meldet ein aufmerksamer Bürger einen mutmaßlichen Verkehrsunfall auf der Billerbecker Straße in 37574 Einbeck, OT Kreiensen. Dabei hat ein LKW-Fahrer mit Kasseler Kennzeichen beim Rangieren einen Holzpfosten touchiert und sich kurze Zeit später Richtung B445 vom Unfallort entfernt. In Zusammenarbeit mit den Kollegen der Polizei Kassel konnte der Verursacher nach seiner Ankunft auf dem Firmengelände festgestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.(Mar)

