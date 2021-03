Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der Mannheimer Straße

Am Dienstagabend kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der Mannheimer Straße, in Höhe der Einmündung zur Alzeyer Straße. Nicht nur Unaufmerksamkeit dürfte bei dem 30-jährigen Unfallverursacher ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein. Bei diesem konnte während der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, woraufhin ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,49 Promille ergab. Der Unfallverursacher, der 20-jährige Unfallgegner und dessen 19-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Zwei Unfallbeteiligte wurden zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zudem wurden bei dem 30-jährigen Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 6000 EUR.

Gegen den 30-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

