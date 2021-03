Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040321-0156: Mit gefälschtem Führerschein und Drogen unterwegs

Wipperfürth (ots)

Mit einem gefälschten Führerschein wies sich am Mittwoch (3. März) ein 34-jähriger Georgier gegenüber der Polizei aus, in dessen Wagen zudem Betäubungsmittel gefunden wurden. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Wagen mit Berliner Kennzeichen gegen 12.40 Uhr auf der L 302 in Wipperfürth-Dohrgaul im Rahmen einer Verkehrskontrolle aus dem Verkehr gezogen. Dabei legte der in Berlin wohnende Fahrer den Polizisten einen georgischen Führerschein vor, der in einigen Punkten nicht mit den offiziellen Dokumenten übereinstimmte und daher gefälscht sein dürfte.

Im Fahrzeug, welches noch mit einem ebenfalls in Berlin wohnenden 24-Jährigen besetzt war, fanden die Beamten zudem Drogen, eine größere Anzahl Zigarettenschachteln sowie ein Mobiltelefon, welches offenbar keinem der beiden Männer gehörte. Zur Herkunft konnten die beiden Männer keine schlüssigen Angaben machen, weshalb die Polizei die Sachen zur Klärung der Eigentumsverhältnisse einbehielt und ein Strafverfahren in die Wege leitete.

