Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Polizeibeamte beleidigt

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen Mitternacht, wurden zwei Personen auf dem Eugen-Jaeckle-Platz kontrolliert. Als der 19-Jährige und sein 18-jähriger Begleiter nach ihrer Begründung für die Ausgangsbeschränkung gefragt wurden, begannen sie die Beamten zu beleidigen. Die Beiden wurden kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Die Alkoholtestung ergab beim Älteren einen Wert jenseits der zwei Promille. Beim Jüngeren zeigte das Testgerät einen Wert über 1,5 Promille an. Beide werden wegen Beleidigung und Verstoß gegen die Corona-Vorschriften zur Anzeige gebracht.

