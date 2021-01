Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Zugpersonal bedroht

Ulm (ots)

Ein 54-jähriger Fahrgast wurde am Freitag während der Zugfahrt kontrolliert. Er wurde durch den Zugbegleiter mehrmals aufgefordert einen gültigen Fahrschein vorzuweisen. Dies tat der Gast nicht, stattdessen zog er seinen Gürtel aus der Hose und drohte dem Zugbegleiter Prügel und Totschlag an. Der Kontrolleur verständigte die Polizei. Die Beamten beendeten die Zugfahrt des Reisenden. Der Aggressor wird wegen Bedrohung und Erschleichen von Leistungen zur Anzeige gebracht. Als Begründung für den Ausraster gab er gegenüber den Beamten an, dass er wegen Erbschaftsstreitigkeiten aufgebracht gewesen sei.

