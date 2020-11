Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Beschädigte Fahrräder auf dem Schulgelände Hoya

HoyaHoya (ots)

cze. Am heutigen Mittwochnachmittag, den 18.11.2020, meldete eine 17-jährige Schülerin der Polizei Hoya, dass ihr Fahrrad auf dem Schulgelände in Hoya beschädigt wurde. Vor Ort stellten die Beamten an Hand von verschiedensten abgebrochenen Fahhradteilen fest, dass noch diverse weitere Fahrräder, sowohl von Schülern, als auch von Lehrkräften, beschädigt worden sein müssen. Diese Annahme bestätigte die Schülerin. Nach Angaben der Zeugen muss es zwischen 14:00 Uhr - 15:30 Uhr zu der Tat gekommen sein. Die beschädigten Fahhräder waren am Fahrradständer vor der Hauptschule abgestellt. Die weiteren Geschädigten hatten sich vor dem Eintreffen der Polizei bereits vom Tatort entfernt. Daher bittet die Polizei Hoya, die weiteren Geschädigten oder Personen mit Hinweisen zum Täter sich bei der Polizei Hoya unter der Nummer 04251/934640 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell