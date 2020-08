Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, A5 - Unfall mit erheblichem Sachschaden

Ottersweier (ots)

Zu einem Unfall mit rund 120.000 Euro Sachschaden kam es am Montagnachmittag auf der A 5 zwischen Achern und Bühl. Kurz nach 14 Uhr musste der 33 Jahre alte Fahrer eines Lastwagens aufgrund eines technischen Defektes seine Fahrt unterbrechen und auf dem Seitenstreifen halten. Kurze Zeit später, als der Mann im Begriff war seine Fahrt nach Beheben des Problems fortzusetzen, näherte sich gegen 14:25 Uhr der 67 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges auf dem rechten Fahrstreifen. Augenscheinlich fuhr dieser zu weit rechts und versuchte noch kurz vor Erreichen des auf dem Standstreifen befindlichen Fahrzeuges nach links zu ziehen. Trotz dessen kam es zum Zusammenstoß. Dadurch wurde komplette rechte Seite des Sattelaufliegers am Container-Anhänger des Pannen-Lkw aufgerissen. Die Ladung des Aufliegers verteilte sich in der Folge auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen. Die beiden Fahrer blieben dabei glücklicherweise unverletzt. Zur Räumung der Unfallstelle mussten die betroffenen beiden Fahrstreifen bis gegen 18:30 Uhr gesperrt werden. Infolgedessen kam es zu einer längeren Staubildung. Spezialisierte Firmen sorgten dabei unter anderem für die Säuberung der Fahrbahn. Die Maßnahmen an der Unfallstelle wurden durch Kräfte des Technischen Hilfswerks unterstützt.

