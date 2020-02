Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Gefährlicher Spaziergang auf der B6

Nienburg (ots)

(kem) Am Montag, 03.02.2020, gegen 09.30 Uhr erhielt die Polizei Nienburg einen Hinweis auf einen Fußgänger auf der B6. Zwischen den Abfahrten Nienburg Mitte und Nienburg Nord in Fahrtrichtung Bremen konnten eingesetzte Polizeibeamte eine 28-Jährige Steyerbergerin feststellen. Diese gab an, nicht zu wissen, dass man die B6 nicht als Fußgänger nutzen dürfe. Sie wurde aus dem Gefahrenbereich gebracht und gebührenpflichtig verwarnt. Teile der B6 im Bereich Nienburg sind als Kraftfahrstraße ausgewiesen und dürfen u.a. von Fußgängern und Radfahrern nicht benutzt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Pressestelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-104

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell