Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geschädigter gesucht

BückeburgBückeburg (ots)

(ma)

Eine 32jährige Nienstädterin beschädigte am Dienstag gg. 16.40 Uhr mit ihrem roten Pkw Hyundai im Vorbeifahren einen auf dem Unterwallweg in Bückeburg abgestellten dunklen Pkw, vermutlich ein SUV der Marke Peugeot mit dem möglichen Kennzeichenfragment MI-V ....? am linken Außenspiegel.

Die Polizei konnte das beschädigte Fahrzeug nicht mehr an der Unfallstelle vorfinden.

Der oder die Geschädigte wird gebeten mit der Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, in Kontakt zu treten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell