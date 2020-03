Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Illegale Müllablagerung in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, den 01. März 2020, hat ein derzeit unbekannter Täter in der Zeit von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr diverse Haushaltsgegenstände am Waldrand in der Straße "Bookholt" im Ortsteil "Hagel" abgelagert.

Beamte der Polizei Großenkneten stellten am Ablageort unter anderem Teppiche, Stühle, eine Waschmaschine, eine Matratze und Speisereste fest. Es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04435-919190 mit der Polizeistation Großenkneten in Verbindung zu setzen (265160).

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell