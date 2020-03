Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht unter Betäubungsmitteleinfluss in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, den 01. März 2020, verursachte eine 35-Jährige aus Delmenhorst gegen 15:15 Uhr beim Abbiegen einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zudem stand die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die Verursacherin befuhr mit ihrem grauen VW Passat samt Anhänger die "Wittekindstraße" in Richtung Bahnhof. An der Kreuzung "Wittekindstraße / Friedrich-Ebert-Allee" bog sie nach links in den "Hasporter Damm" ab, wobei sich der Anhänger von der Anhängerkupplung löste.

In der Folge stieß der Anhänger gegen den am Straßenrand geparkten Mercedes Benz, an dem Sachschaden in Höhe von 1,500 Euro entstand. Am Anhänger entstand ein Schaden in Höhe von 750 Euro.

Anschließend entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle, kehrte jedoch kurze Zeit später zu Fuß zum Unfallort zurück. Unterdessen war auch der Besitzer des Mercedes Benz vor Ort.

Bei der nachfolgenden Verkehrsunfallaufnahme stellten Beamte der Polizei Delmenhorst bei der 35-Jährigen Ausfallerscheinungen fest, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Beamten: Die Unfallverursacherin stand unter dem Einfluss von Marihuana. Durch einen Arzt wurde der Frau Blut entnommen.

Gegen die Verursacherin wurden mehrere Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet (265090).

Rückfragen bitte an:

