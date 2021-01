Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Mais verloren

Nahezu ein gesamter Ortsteil von Amstetten musste am Donnerstag wegen verlorener Ladung gereinigt werden.

Nach Erkenntnissen der Polizei soll der bislang Unbekannte aus Richtung Urspring durch Reutti gefahren sein. Dabei verlor er Körnermais, der sich auf der rechten Spur nahezu durch den gesamten Ort verteilte. Angehörige des Bauhofs reinigten die Straße. Die Polizei aus Amstetten konnte der Spur noch bis in die Hintere Gasse folgen. An der Einmündung L1232 verlor sie sich, weshalb der Verursacher bislang noch nicht ermittelt ist. Die Beamten gehen davon aus, dass der Unbekannte mit einem landwirtschaftlichen Gespann oder mit einem Lastwagen unterwegs war. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 0731/188-3312 an die Polizei.

Die Polizei warnt: Nicht oder schlecht gesicherte Ladung ist gefährlich. Der sichere Transport sollte daher immer selbstverständlich sein. Die Ladung ist so zu verstauen und zu sichern, dass sie nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen oder herabfallen kann. Denn sonst kann Ladung schnell zum gefährlichen Geschoss oder Hindernis werden.

