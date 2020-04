Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbruch in ein Feuerwehrgerätehaus

Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

In der Zeit von Samstag, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 17.00 Uhr, drangen Unbekannte in ein Feuerwehrgerätehaus in Löhnen an der Hohe Straße ein. Nachdem sie im rückwärtigen bereich ein Fenster aufgehebelt hatten, betraten die Täter alle Räume und durchwühlten alle Schränke. Was genau die Täter alles erbeuteten, steht zurzeit noch nicht abschließend fest.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittete um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02855 / 9638-0

