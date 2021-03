Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030321-0154: Wieder brennende Müllbehälter auf dem Hackenberg

Bergneustadt (ots)

Zum wiederholten Male musste die Feuerwehr Bergneustadt am Dienstagabend (2. März) zu brennenden Mülltonnen ausrücken. Gegen 22.30 Uhr hatten Anwohner der Danziger Straße einen Feuerschein bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Feuerwehr konnte den Brand zweier Müllcontainer schnell löschen; außer an den Müllcontainern entstand kein weiterer Schaden. Seit einiger Zeit kommt es im Bereich Bergneustadt-Hackenberg immer wieder zu Mülltonnenbränden; die Polizei geht von Brandstiftung aus. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

