Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Aufmerksamer Käufer fällt nicht auf Kriminellen rein

Waldbröl (ots)

Die Sicherstellung eines über eBay-Kleinanzeigen angebotenen Mountainbikes war das Ergebnis einer Überprüfung der Fahrradrahmennummer auf der Polizeiwache in Waldbröl am Sonntag (28. Februar). Das Bike war erst wenige Stunden zuvor in Hennef im Rhein-Sieg-Kreis als gestohlen gemeldet worden.

Ein 40-jähriger Waldbröler hatte das schwarze Mountainbike der Marke Canyon in dem Internetportal gesehen und sich für den Nachmittag mit dem Verkäufer aus Bergisch Gladbach verabredet. Im Verkaufsgespräch kam ihm die Situation zunehmend merkwürdig vor, da der Verkäufer scheinbar keine Ahnung von dem Mountainbike hatte. Der schlaue Kaufinteressient bot an, das Fahrrad auf der Polizeiwache überprüfen zu lassen, um den Kauf zu beschleunigen. Bei der Überprüfung stellte sich dann heraus, dass das Mountainbike wenige Stunden zuvor als gestohlen gemeldet war.

