FW Bremerhaven: 20 Jahre "Rauchmelder retten Leben" - Bilanz einer Erfolgsgeschichte zum Rauchmeldertag am 13. November

Anlässlich des Rauchmeldertags am Freitag, den 13. November, weist die Initiative "Rauchmelder retten Leben" auf die Erfolge ihrer 20jährigen Informationskampagne hin: Die Aufklärungsarbeit gemeinsam mit vielen Partnern*innen und die zum Jahresende nahezu bundesweit eingeführte Rauchmelderpflicht haben dafür gesorgt, dass die meisten Menschen in Deutschland durch Rauchmelder vor tödlichem Brandrauch besser geschützt sind. Berlin und Brandenburg sind die letzten Bundesländer, in denen die Übergangsfrist der Gesetzgebung zum Jahresende ausläuft.

Studien belegen: Rauchmelder retten Leben Norbert Schaaf, Vorsitzender der Initiative "Rauchmelder retten Leben" erklärt: "In Deutschland retten Rauchmelder pro Tag durchschnittlich vier Menschen vor gesundheitlichen Schäden oder sogar dem Tod. Das ergab unsere Auswertung der Medienberichterstattung von Dezember 2019 bis Februar 2020." Auch die im März dieses Jahres veröffentlichte Studie "Wirksamkeit der Rauchwarnmelderpflicht" weist statistisch nach, dass seit Einführung der Rauchmelderpflicht immer mehr Leben gerettet werden. Hälfte der Eigenheime nicht ausreichend gesichert Dirk Aschenbrenner, Präsident der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb): "Es ist erschreckend, dass trotz nachgewiesener Wirksamkeit und trotz Gesetzgebung bundesweit nur die Hälfte der Eigenheimbesitzer ausreichend mit Rauchmeldern ausgestattet ist." Zu diesem Ergebnis kam eine Mitte September veröffentlichte repräsentative Innofact-Studie.

Die Initiative "Rauchmelder retten Leben" appelliert daher an alle Eigentümer*innen, sich und die eigene Familie zuhause ausreichend mit Rauchmeldern zu schützen. Auch die Feuerwehr Bremerhaven empfiehlt die Installation von Rauchmeldern und unterstützt die Kampagne "Rauchmelder retten Leben". Für alle Wohnungsneubauten gilt schon seit dem 22. Dezember 2009 eine Rauchmelderpflicht im Bundesland Bremen. Für alle davor gebauten Wohnungen gilt diese seit Januar 2016. Rund um das Thema Rauchmelder gibt es immer noch einige Irrtümer. Die Initiatoren der Kampagne haben die fünf größten Irrtümer auf der folgenden Homepage für Sie bereitgestellt. http://www.rauchmelder-lebensretter.de/rauchmelder-die-5-groessten-irrtuemer/

Weitere Informationen zum Thema Rauchmelder finden Sie auf folgender Website: https://www.rauchmelder-lebensretter.de/

