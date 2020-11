Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Wohngebäudebrand in Bremerhaven

BremerhavenBremerhaven (ots)

Wohngebäudebrand in Bremerhaven

Gegen 16:00 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem Dachstuhlbrand alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort befanden sich die Bewohner des Einfamilienhauses bereits vor dem Gebäude. Die Erkundung ergab, dass neben der starken Rauchentwicklung im Dachbereich auch Rauch aus der Giebelwand austrat. Eine Lokalisierung der Brandnester wurde durch die starke Wärmedämmung erschwert. Es blieb den Einsatzkräften nur die Möglichkeit, die Fassade und Dachfläche in den betroffenen Bereichen zu entfernen. An dem Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. An dem Einsatz ist neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehren aus Lehe und Weddewarden mit fünf Fahrzeugen beteiligt. Der Einsatz dauert zurzeit noch an.

