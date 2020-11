Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: PKW Brand auf der Autobahn A27

BremerhavenBremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde gegen 18:15 Uhr zu einem PKW-Brand alarmiert. Der brennende PKW befand sich in Fahrtrichtung Bremen, zwischen Stotel und Hagen. Die Feuerwehr Bremerhaven hat das Feuer mit einem Trupp unter PA mit einem C-Rohr gelöscht. Es wurden keine Personen verletzt. Die Autobahn musste zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Zurzeit ist nur eine Fahrbahn in Richtung Bremen durch die Polizei freigegeben. Die Bergungsmaßnahmen dauern zum jetzigen Zeitpunkt noch an. Über die Unfallursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Die Feuerwehr Bremerhaven war mit 12 Einsatzkräften vor Ort.

