POL-IZ: 200731.6 Brunsbüttel: Einbruch bei Remondis

In der Nacht zum Donnerstag haben sich Unbekannte Zutritt zu dem Gelände von Remondis in Heide verschafft. Ob die Unbekannten etwas entwendeten, ist bis jetzt unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 03.30 Uhr bis 05.45 Uhr beschädigten Eindringlinge den Zaun der Firma in der Hinrich-Schmidt-Straße und verschafften sich so Zugang zu dem Gelände, auf dem Abfälle in Containern gelagert werden. Ob die Täter etwas aus den Behältnissen stahlen, war zunächst nicht nachvollziehbar. Der entstandene Sachschaden dürfte bei hundert Euro liegen. Bereits vor zwei Wochen kam es zu einer vergleichbaren Tat.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

