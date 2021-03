Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020321-0150: Mehrere Kellereinbrüche in Marienheide

Marienheide (ots)

Sechs Einbrüche, die zum größten Teil erfolglos verliefen, hat die Polizei in den letzten Tagen (25.02. - 01.03.) im Zentrum von Marienheide aufgenommen. Dabei ist ein Unbekannter in Kellerräume an der Haupt- Leppe- und Hüttenbergstraße eingestiegen. In zwei Fällen waren auch Gaststätten an der Bahnhofstraße betroffen. Lediglich in zwei Fällen hat der Täter Beute in Form von Kleidung, Münzen, einem Fahrrad sowie einer Schreckschusswaffe mitgenommen. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell