Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010321-148: Kennzeichen gestohlen

Gummersbach (ots)

Von einem in einer Einfahrt geparkten Pkw haben Unbekannte zwischen 17 Uhr am Samstag (27. Februar) und 14.30 Uhr am Sonntag (28. Februar) das vordere Kennzeichen GM-DM 8777 gestohlen. Das Kennzeichen gehörte zu einem Wagen, der vor einem Haus in der Beethovenstraße in Strombach abgestellt war. Hinweise zum Diebstahl bzw. Verbleib des Kennzeichen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell