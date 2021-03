Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010321-147: Mülltonnen in Brand gesteckt

Bergneustadt (ots)

An der Kölner Straße brannten am frühen Montagmorgen (1. März) gegen 5.35 Uhr drei Mülltonnen. Die grünen Abfallbehälter standen auf dem Gehweg vor dem Filialsitz der Oberbergischen Tafel in Bergneustadt. Ein nicht weit entfernt geparkter Wagen der Tafel blieb unbeschädigt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

