Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280221-0144: Polizei löst private Party auf - acht Anzeigen

Hückeswagen (ots)

Nicht an die Coronabeschränkungen gehalten haben sich am Samstagabend (27. Februar) acht Personen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren, die sich in einer Wohnung in Hückeswagen-Wiehagen zu einer Party zusammengefunden hatten. Kurz nach 21 Uhr war die Polizei über Musik und Partygeräusche aus einer Wohnung im Bereich der August-Lütgenau-Straße verständigt worden. Tatsächlich traf die Polizei in der Wohnung zunächst auf sechs junge Leute, die sich dort zu einer Feier versammelt hatten. Zwei weitere Partyteilnehmer fanden sich, als die Polizeibeamten einen Kleiderschrank öffneten. Die Polizei erstattete gegen alle Teilnehmer eine Anzeige und löste die Party auf.

