Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280221-0142: Vandalismus auf dem Westfriedhof

Gummersbach (ots)

Auf dem Westfriedhof in Gummersbach-Steinenbrück haben Unbekannte eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Im Bereich des Friedwaldes haben die Täter die gläsernen Gedenktafeln von 5 Grabsäulen zertrümmert. Im Bereich der Urnengräber haben die Vandalen zudem Pflanzschalen und Grablichter beschädigt. Als Tatzeit konnte bislang der Zeitraum von 16.15 Uhr am Freitag (26. Februar) und 09.30 Uhr am Samstag ermittelt werden. Bei Hinweisen zu Tatverdächtigen wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

