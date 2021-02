Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260221-0139: Polizei gibt Tipps für den Start in die Motorradsaison

Gummersbach (ots)

Die Sonne strahlt, es wird wärmer, die ersten Blumen kommen aus der Erde und die Motorräder aus der Garage. Das nahezu perfekte Wetter und die oberbergischen Straßen laden zum Biken ein. Doch Spaß und Risiko liegen besonders beim Motorradfahren nah beieinander.

Die Gründe für Unfälle mit Motorradbeteiligung sind unterschiedlich. Teils werden Kradfahrende von anderen VerkehrsteilnehmernInnen erst spät gesehen oder falsch eingeschätzt, aber auch riskante Fahrmanöver, Fahrfehler oder zu schnelles Fahren seitens der BikerInnen führen zu Stürzen und Kollisionen.

Damit Sie also auch noch eine nächste Motorradtour genießen können, hat die Polizei Oberbergischer Kreis hier ein paar Tipps:

- Prüfen Sie Ihr Motorrad und die Motorradkleidung nach der Winterpause auf Verkehrssicherheit. - Beginnen Sie mit kurzen Eingewöhnungstouren. Sportler fangen nach einer Pause auch erst mit dem Training an, bevor Sie in die Saison starten. - Gönnen Sie sich ein Fahr- und Sicherheitstraining, wenn Sie länger nicht gefahren sind. Sie werden sehen, man lernt nie aus. - Vorausschauende und rücksichtsvolle Fahrende mögen Sie bestimmt auch lieber, also machen Sie mit und seien Sie ein Vorbild. Das gilt sowohl für Motorrad- als auch Autofahrende - schließlich müssen sich beide wieder aneinander gewöhnen. - Halten Sie sich an Verkehrsregeln - Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbote und durchgezogene Linien haben ihren Grund. - Tragen Sie immer Sicherheitskleidung und machen sie sich sichtbar - eine reflektierende Weste ist ratsam. - So schön die Kurven und abwechslungsreichen Strecken des Oberbergischen sind - sie haben auch ihre Tücken. Einmündungen oder langsam fahrende Fahrzeuge werden erst spät, oft zu spät, erkannt. - Vergessen Sie nicht - als MotorradfahrerIn haben Sie keine Knautschzone und keinen Airbag. Im Falle eines Unfalls stehen Sie schlechter da.

Also: fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an. Ihre Familie und Freunde werden es Ihnen danken.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell