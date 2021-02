Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250221-0137: Motorradfahrer bei Überholmanöver verunglückt

Wipperfürth (ots)

Schwere Verletzungen hat am Morgen (25. Februar) ein 53-jähriger Motorradfahrer bei einem verunglückten Überholmanöver auf der Landstraße 302 in Wipperfürth-Neeskotten davongetragen. Der Motorradfahrer war gegen 05.45 Uhr in Richtung Dohrgaul unterwegs und wollte vor einer Rechtskurve zwei Autos sowie einen LKW überholen. Das Überholmanöver zog sich dann bis in die Kurve hinein, wo seine Maschine nach links von der Fahrbahn abkam und sich in der angrenzenden Böschung überschlug. Der Wipperfürther zog sich dabei schwere Verletzungen zu, die ein alarmierter Notarzt zunächst am Unfallort versorgte; anschließend kam der 53-Jährige in ein Krankenhaus. Neben dem Unfall hat die Unglücksfahrt auch strafrechtliche Folgen für den Wipperfürther; er ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

