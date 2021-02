Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250221-0135: Tresor bei Firmeneinbruch erbeutet

Hückeswagen (ots)

Bei einem Einbruch in eine Firma im Industriegebiet Hückeswagen-Wiehagen sind Unbekannte mit einem Tresor als Beute davongezogen. Der Einbruch in die an der Industriestraße gelegenen Firma fand in der Zeit zwischen 17 Uhr am Dienstag (23. Februar) und 9 Uhr am Mittwochmorgen statt. Zugang zu der Firma verschafften sich die Täter über ein eingeschlagenes Fenster. Bei der Durchsuchung des Gebäudes stießen die Täter auf einen Tresor, den sie durch die Fensteröffnung bugsierten und anschließend fortschafften. Aufgrund der Größe des Tresors dürften die Täter zu mehreren gewesen sein und ihre Beute vermutlich auch mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

