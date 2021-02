Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Identität von Bahnleiche geklärt

Engelskirchen (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4845911

Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Polizei die Identität des am Sonntagmorgen im Bereich der Bahntrasse in Engelskirchen-Loope aufgefundenen Leichnams geklärt werden. Es handelt sich um einen 40-jährigen Mann aus Engelskirchen, der in der Nacht zu Sonntag nach einem Besuch bei einem Bekannten in alkoholisiertem Zustand den Heimweg angetreten hatte. Die Polizei geht davon aus, dass der Tod durch den Kontakt mit einem Zug verursacht wurde. Ob es sich dabei um ein Unfallgeschehen gehandelt hat, konnte bislang nicht geklärt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell