Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230121-132: Kennzeichen gestohlen

Morsbach (ots)

Von einem Fiat Punto haben Unbekannte am vergangenen Wochenende (20./21. Februar) die Kennzeichen GM-AZ122 gestohlen. Die Kennzeichen waren an einem auf dem Gelände eines KFZ-Betriebes an der Waldbröler Straße abgestellt Fiat Punto montiert, der dort zur Reparatur stand. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell