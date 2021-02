Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230121-133: Blauer BMW X3 gestohlen

Wipperfürth (ots)

In Wipperfürth-Hämmern ist in der vergangenen Nacht (22./23. Februar) ein blauer BMW X3 gestohlen worden.

Der BMW mit den Kennzeichen GM-UD7000 war am Montagabend gegen 18.00 Uhr an der Straße Jostberg abgestellt worden. Am Dienstagmorgen stellte der Halter den Diebstahl des Wagens fest.

Der BMW ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Diebe das Funksignal des Original-Schlüssels an der Hauswand des Fahrzeughalters abgefangen und unter Zuhilfenahme eines Funkwellenverlängerers den BMW öffnen und starten konnten.

Mit dieser Methode gehen zumeist professionelle Autodiebe vor, die auf hochwertige Automobile aus sind. Die Reichweite der Keyless-Go-Funkewellen ist herstellerseitig nur sehr begrenzt; ein Öffnen und Starten ist daher nur möglich, wenn sich der Funksender in unmittelbarer Nähe des Autos befindet.

Mit einer Funkwellenverlängerung wird dieser Schutzmechanismus von den Dieben ausgetrickst. Daher raten Autohersteller, die Fahrzeugschlüssel nicht im Bereich von Außenwänden aufzubewahren. Einfach verhindern lässt sich diese Art des Diebstahls auch mit speziellen Schlüsseletuis, die das Funksignal von der Außenwelt abschirmen. Aber auch ein Metallkästchen oder Alufolie können hier gute Dienste leisten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell