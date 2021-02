Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250121-0138: Motorsägen bei Einbruch erbeutet

Lindlar (ots)

Mehrere Motorsägen haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (25. Februar) bei einem Einbruch im Industriegebiet Lindlar-Klause erbeutet. Etwa gegen 00.40 Uhr hatten Unbekannte die Eingangstüre eines Gartengerätehändlers an der Gerberstraße aufgehebelt und mehrere Motorsägen der Marke Stihl aus der Ausstellung gestohlen. Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell