Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260221-0141: Werkzeuge aus Kofferraum gestohlen

Gummersbach (ots)

Aus einem Kundendienstfahrzeug eines Baumaschinenherstellers haben Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag (24./25. Februar) mehrere Baumaschinen gestohlen. Der VW Golf war zwischen 18.30 und 09.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Brückenstraße abgestellt. In dieser Zeit schlugen die Täter die Heckscheibe des Kombifahrzeugs ein und bedienten sich an den im Kofferraum befindlichen Baumaschinen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell